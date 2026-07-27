20 agosto
Ritenute su pignoramenti presso terzi
Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - articolo 21, comma 15, legge 449/1997, come modif. dall'articolo 15, comma 2 , Dl 78/2009.
Mensile
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Preambolo
Agenzia Entrate, PRV del 03-03-2010 - Articolo
Agenzia Entrate, CIR del 02-03-2011, n. 8/E
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14