20 agosto

Ritenute su pignoramenti presso terzi

Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1049 - ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - articolo 21, comma 15, legge 449/1997, come modif. dall'articolo 15, comma 2 , Dl 78/2009.

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