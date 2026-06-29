16 luglio

Ritenute su polizze vita

Versamento ritenute su polizze vita.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (imprese di assicurazione).

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relativi a: - proventi di polizze vita (esclusa morte).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1050 - ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ