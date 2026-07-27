20 agosto
Ritenute su polizze vita
Versamento ritenute su polizze vita.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (imprese di assicurazione).
Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relativi a: - proventi di polizze vita (esclusa morte).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1050 - ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita.
Mensile
Agenzia Entrate, RIS del 04-07-2002, n. 215/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-12-2002, n. 394/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-09-2003, n. 185/E
Agenzia Entrate, CIR del 31-12-2003, n. 62/E
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 26 ter
L del 28-12-1995, n. 549 - Articolo 3
L del 26-09-1985, n. 482 - Articolo 6
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.