Ritenute su premi e vincite

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:

- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;

- premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;

- premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;

- altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;

- premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1046 - premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 1047 - premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 1047 - premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 1048 - altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 1048 - premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.