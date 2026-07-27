20 agosto
Ritenute su premi e vincite
Versamento ritenute su premi e vincite.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta.
Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:
- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
- premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
- premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
- altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
- premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1046 - premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 1047 - premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 1047 - premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 1048 - altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 1048 - premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 30
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
Min. Finanze, RIS del 27-05-1997, n. 131/E
Agenzia Entrate, CIR del 11-02-2002, n. 16/E
Agenzia Entrate, RIS del 29-10-2003, n. 202/E
Agenzia Entrate, RIS del 26-03-2004, n. 54/E
Agenzia Entrate, RIS del 27-07-2005, n. 101/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.