16 luglio
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi - es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.).
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;
- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1040 - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’articolo 1, commi 140-142, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’articolo 25-bis, Dpr 600/1973, per abolire l’esenzione dal pagamento della ritenuta per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Pertanto, per le provvigioni corrisposte dall'1 marzo 2026 ai soggetti suddetti, va applicata la ritenuta del 23% sul 50% della provvigione o sul 20% della provvigione qualora il percipiente dichiari di avvalersi n via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la provvigione si applica sul venti per cento dell'ammontare delle provvigioni previa presentazione della comunicazione da inviare al committente e via Pec alle Entrate.
Mensile
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
Min. Finanze, RIS del 11-03-1989, prot n. 8/1062
Min. Finanze, RIS del 30-04-1984, prot n. 8/390
Min. Finanze, CIR del 10-06-1983, n. 24, prot n. 8/845
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
Agenzia Entrate, RIS del 21-07-2003, n. 156/E
Agenzia Entrate, RIS del 18-11-2003, n. 209/E
Agenzia Entrate, RIS del 02-02-2007, n. 18/E
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis