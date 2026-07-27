Ritenute su redditi di capitale

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

- obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;

- certificati di deposito e buoni fruttiferi.

Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese precedente relativi a:

- accettazioni bancarie;

- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;

- interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;

- altri redditi di capitale;

- interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;

- cambiali finanziarie;

- proventi di titoli atipici;

- interessi corrisposti a imprese estere;

- cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;

- prestito di titoli;

- cessione a termine di valute estere;

- OICVM esteri;

- proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;

- proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'erogante;

- proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 1024 - accettazioni bancarie; 1025 - obbligazioni e titoli similari italiani o esteri, certificati di deposito e buoni fruttiferi, interessi, premi ecc.; 1029 - interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 1030 - altri redditi di capitale, interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche, cambiali finanziarie; 1031 - interessi corrisposti a imprese estere; 1032 - cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine, prestito di titoli; 1058 - cessione a termine di valute estere; 1105 - OICVM esteri; 1243 - proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 1245 - proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.