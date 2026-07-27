20 agosto
Ritenute su redditi di capitale
Versamento ritenute su redditi di capitale.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (società, istituti di credito, amministrazione postale, altri intermediari residenti, Stato e enti pubblici)
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:
- obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;
- certificati di deposito e buoni fruttiferi.
Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese precedente relativi a:
- accettazioni bancarie;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;
- interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;
- altri redditi di capitale;
- interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;
- cambiali finanziarie;
- proventi di titoli atipici;
- interessi corrisposti a imprese estere;
- cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;
- prestito di titoli;
- cessione a termine di valute estere;
- OICVM esteri;
- proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
- proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'erogante;
- proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1024 - accettazioni bancarie; 1025 - obbligazioni e titoli similari italiani o esteri, certificati di deposito e buoni fruttiferi, interessi, premi ecc.; 1029 - interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 1030 - altri redditi di capitale, interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche, cambiali finanziarie; 1031 - interessi corrisposti a imprese estere; 1032 - cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine, prestito di titoli; 1058 - cessione a termine di valute estere; 1105 - OICVM esteri; 1243 - proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 1245 - proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 14
Agenzia Entrate, RIS del 23-04-2002, n. 125/E
Agenzia Entrate, RIS del 23-04-2002, n. 126/E
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 3
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 26
DL del 23-05-1994, n. 307 - Articolo 6
DL del 20-06-1996, n. 323 - Articolo 7
Agenzia Entrate, CIR del 13-02-2006, n. 6/E
Agenzia Entrate, CIR del 02-11-2005, n. 47/E
Agenzia Entrate, RIS del 26-10-2009, n. 263/E
Agenzia Entrate, RIS del 04-08-2010, n. 77/E
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 10 bis
Agenzia Entrate, CIR del 16-06-2004, n. 26/E
Agenzia Entrate, RIS del 22-03-2004, n. 47/E
Agenzia Entrate, RIS del 18-12-2003, n. 228/E
Agenzia Entrate, RIS del 08-10-2003, n. 194/E
Agenzia Entrate, RIS del 07-08-2002, n. 271/E
Agenzia Entrate, RIS del 24-05-2002, n. 154/E
DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 1
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 2 anni.