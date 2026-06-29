Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;

- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 100 corrisposti da enti non commerciali);

- compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

- cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;

- diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;

- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;

- compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;

- partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;

- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1040 - ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.

N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.