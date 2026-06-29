Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:

- salari, stipendi, pensioni, ecc.;

- prestazione fondi pensione;

- mance dei croupiers;

- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);

- pensioni, vitalizi;

- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;

- altri assegni periodici ex articolo 50, Dpr 917/1986;

- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;

- redditi di amministratori, sindaci e revisori di società;

- collaborazioni a giornali, riviste;

- distributori a domicilio di giornali;

- indennità di fine rapporto.

Il versamento va fatto con il Modello F24 telematico.

Codici tributo: 1001: salari, stipendi, pensioni, mance dei croupiers; 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive, borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale, amministratori, sindaci e revisori di società, collaborazioni a giornali; 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.

N.B. Sono definite le modalità della nuova procedura semplificata di trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti di imposta ex articolo 16, Dlgs 1/2024, in alternativa alla presentazione annuale del Modello 770. La nuova procedura consente ai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque, di comunicare, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il Modello F24, anche l'ammontare delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025, nonché gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento. La modalità di invio dei dati avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.