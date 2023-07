Rottamazione e liti alla cassa dopo l’estate, criptovalute in attesa ancora dell’attuazione di Lorenzo Lodoli e Giovanni Parente

Già stralciati 81 miliardi in cinque anni - di Giovanni Parente e Gianni Trovati









In alcuni casi un percorso ancora da compiere. In altri un’operazione a metà strada. In altri ancora la chance è già passata. Il mosaico delle 12 sanatorie previste dall’ultima legge di Bilancio non si è ancora definitivamente composto. Un mosaico variegato e che comprendeva tutte le fasi del rapporto tra fisco e contribuenti: dalla possibilità di ravvedersi (ossia di autocorreggere errori o mancanze verso il fisco) a quella di sanare i conti con la riscossione, ossia nella fase più “patologica” ...