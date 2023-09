Rottamazione, entro fine mese le comunicazioni dell’Ader di Luigi Lovecchio









La rottamazione quater è alle battute finali. Entro la fine di questo mese, infatti, arriveranno a destinazione, via pec, le comunicazioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione contenenti la liquidazione delle somme dovute, molte delle quali, peraltro, già ricevute dagli interessati. In proposito, si ricorda che se si è scelto di presentare domande distinte, per i diversi carichi a ruolo, si riceveranno altrettante comunicazioni di liquidazione da parte di Ader.

In tale eventualità, la decadenza ...