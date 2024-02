Rottamazione, inadempienti senza chance di nuova dilazione

In caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione o, in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, allo scopo sarà necessario pagare integralmente le rate scadute. La conferma giunge dalle risposte fornite in occasione di Telefisco2024.

La disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), ...