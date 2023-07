Rottamazione quater, escluse le compensazioni di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Compensazioni escluse per la rottamazione quater. Le somme dovute si devono pagare con le modalità previste dalla norma sulla definizione agevolata. I crediti Iva o i crediti “commerciali”, eventualmente vantati dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non possono essere usati, per pagare gli importi dovuti per la rottamazione quater. È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 372/2023 del 7 luglio 2023, a un contribuente che, invece, riteneva possibile la compensazione...