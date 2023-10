Rottamazione-quater, martedì 31 la scadenza. Ecco come pagare di Federica Micardi

Entro il 31 ottobre deve essere versata la prima o unica rata della Rottamazione-quater. Grazie ai cinque giorni di tolleranza il pagamento sarà considerato “nei termini” se eseguito entro il 6 novembre, dato che il 5 novembre è domenica.

È sconsigliato aspettare l’ultimo minuto perché il versamento in ritardo, o in misura non sufficiente, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e gli importi versati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sono circa tre milioni...