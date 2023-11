Rottamazione-quater, ultima chiamata per il versamento della prima o unica rata di Marcello Maria De Vito

Lunedì 6 novembre scade il termine per effettuare il versamento, con la tolleranza prevista dalla legge, della prima o dell’unica rata per avvalersi della rottamazione quater.

Si tratta della possibilità di estinguere in via agevolata, ai sensi dell’articolo 1, comma 231 della legge 197/2022, i debiti risultanti dai carichi affidati all’agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio di riscossione.

In realtà, il termine ordinario di versamento...