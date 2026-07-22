31 luglio

Rottamazione quinquies, versamento delle somme dovute

Versamento delle somme dovute in un'unica soluzione in seguito alla presentazione delle domande per la riammissione alla rottamazione quinquies.

Gli interessati sono i contribuenti che risultano avere carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Per i contribuenti titolari di carichi affidati ad Ader nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, entro il 30 aprile 2026 dovevano presentare una domanda di adesione, in via telematica tramite l'apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e effettuare il pagamento (unica soluzione o prima rata - massimo 54 rate) delle somme dovute entro oggi.

Il versamento effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza si considera tempestivo (ad esempio, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro mercoledì 5 agosto 2026). Tale tolleranza non si applica, invece, al mancato pagamento di una rata intermedia diversa dall’ultima.

Rateale

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