Ruffini ai dipendenti: fisco cruciale per il Paese









«Il fisco e le sue regole rappresentano uno degli snodi fondamentali di uno Stato democratico». Lo precisa il direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell’editoriale per il lancio di «MondoAgenzia» il nuovo magazine di comunicazione interna dedicato ai dipendenti dell’Agenzia, nel quale ricorda l’obiettivo di «garantire le entrate dello Stato e recuperare quelle che non vengono versate spontaneamente dai contribuenti». Compiti che sono «cruciali per tutto il Paese: senza risorse nessuno Stato...