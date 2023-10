Saldo e stralcio, tempi stretti per recuperare i contributi Inps di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Link utili Inps, circolare 86/2023 Circolare









I contribuenti che intendono “ripescare” i contributi Inps cancellati in modo automatico, per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, devono presentare domanda all’Inps entro il 10 novembre 2023. Il pagamento andrà fatto entro martedì 2 gennaio 2024, in quanto il 31 dicembre 2023, di scadenza, è domenica e il 1° gennaio 2024 è capodanno. Perciò, tempi stretti per pagare quanto dovuto a titolo di contributi e sanzioni civili. Come specificato dall’Istituto nella circolare 86/2023 del 10 ottobre...