Sanzioni ridotte in caso di ritardi e omissioni contributive di Giuseppe Maccarone e Tonino Morina









Il decreto Lavoro cancella le elevatissime sanzioni da 10mila a 50mila euro applicate per le omissioni o ritardi nei versamenti delle ritenute previdenziali operate ai dipendenti. Finora, infatti, anche a fronte di poche decine di euro di versamento omesso o eseguito in ritardo, l’Inps ha chiesto il pagamento di una sanzione di 17mila euro (50mila euro, riducibile a 17mila euro). Ed è quanto capitato a molti contribuenti, i quali, avendo omesso o pagato in ritardo le ritenute previdenziali e assistenziali...