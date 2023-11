Scade il 16 novembre l’iscrizione agli elenchi per le imprese gasivore









Scade il 16 novembre la possibilità per le imprese gasivore di iscriversi negli appositi elenchi, mentre le imprese energivore sono ancora in attesa della data utile. Ottenere il riconoscimento di impresa a forte consumo permette di avere agevolazioni dedicate, come lo sconto sulle accise, o risorse riservate su diversi bandi. A titolo esemplificativo, il Fondo Transizione Industriale prevede una dotazione di 150 milioni per le imprese a forte consumo di energia.

Iscrizione negli elenchi

Le imprese a forte consumo di gas ...