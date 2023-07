Dalla società in house servizi di interesse pubblico rilevanti per l’Iva di Simona Ficola e Benedetto Santacroce









Le società in house, deputate alla realizzazione di uno specifico intervento, realizzano prestazioni di servizi ai fini Iva anche se alla realizzazione delle opere è sotteso un interesse pubblico di carattere generale.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 376/2023, affronta il tema della qualificazione ai fini fiscali delle somme erogate ad una società in house, partecipata da diversi enti pubblici, per la realizzazione in qualità di soggetto attuatore di specifici interventi. In ...