Sgravio del 50% per sei anni a chi riporta l’attività in Italia di Alessandro Germani

L’agevolazione riguarda le imprese e l’esercizio di arti e professioni. Sale da 5 a 10 anni l’obbligo di permanenza delle grandi imprese post rientro









Nel testo del decreto legislativo internazionalizzazione che è stato depositato in Parlamento per la sua discussione, rispetto alla bozza in precedenza circolata, viene innalzato da 5 a 10 anni il periodo di mantenimento delle attività nel territorio dello Stato a seguito di reshoring (rientro a casa delle aziende delocalizzato, ndr).

Inoltre in caso di successivo nuovo offshoring si penalizza non soltanto il trasferimento a vantaggio di Stati non appartenenti all’Ue o allo Spazio economico...