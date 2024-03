Sì al ricorso in Cassazione nativo digitale

Ammissibile il ricorso per Cassazione nativo digitale ma non firmato a condizione che sia certa la “paternità” dell’atto.

Ad affermare questo principio sono le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 6477 depositata il 12 marzo 2024.

La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione dell’agenzia delle Entrate tramite l’avvocatura dello Stato. L’atto notificato via posta elettronica certificata era nativo digitale ma erroneamente non era stato firmato digitalmente.

All’epoca dei fatti, non...