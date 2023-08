Società di comodo, aggiornamento periodico dei criteri di verifica di Emanuele Reich e Franco Vernassa









Anche per le società di comodo si prospettano dei cambiamenti, con lo scopo di ricondurre la normativa alla sua ratio originaria di contrasto alle società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa. Questo è il punto chiave su cui si basa la riforma contenuta nell’articolo 9, comma 1, lettera b), n. 1) e 2), che delega il governo a una revisione della disciplina delle società non operative (ora contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994) sulla base di ...