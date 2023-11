Società di comodo, exit strategy dalla scadenza del 30 novembre 2023 di Edoardo Belli Contarini









I soggetti che svolgono un’attività economica con scarsa redditività e inciampano nel regime delle società di comodo, al fine di evitare le penalizzazioni, in assenza di una delle cause tassative di disapplicazione automatica, possono valutare un’exit strategy in vista della scadenza del 30 novembre 2023 ovvero:

1 perfezionare l’assegnazione o la trasformazione agevolata (articolo 1, commi 100 e seguenti legge 197/2022);

2 optare per l’auto-disapplicazione...