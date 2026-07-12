30 luglio
Società di investimento immobiliare quotate, versamento imposta sostitutiva con lo 0,40% in più
Versamento imposta sostitutiva per le società di investimento immobiliare quotate.
Sono tenute all'adempimento le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata, con la maggiorazione dello 0,40%, sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.
Mensile
Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.