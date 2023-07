Società non di comodo se l’affitto è marginale di Massimo Romeo









L'effettivo esercizio di un'attività agricola fa sì che la società non possa essere considerata “di comodo”, anche qualora siano locati ai soci spazi della cascina al fine di poter creare una fonte finanziaria utile per coprire i costi fissi di gestione e per evitare il continuo ricorso al finanziamento e/o al canale bancario. Così si pronuncia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 1295 del 7 aprile 2023.

Una Srl, operante nel settore agricolo, impugnava...