Spazio al patent box e alla trasparenza fiscale delle Srl a ristretta base di Alessandro Braggion e Giorgio Gavelli

Tra i regimi di determinazione del reddito contenuti nel quadro OP rientra anche quello della “trasparenza fiscale” ex articoli 115 e 116 del Tuir, che prevede l’attribuzione diretta ai soci del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone.

Le disposizioni attuative di questo regime sono contenute nel Dm 23 aprile 2004.

Le regole del regime

Possono esercitare il regime di trasparenza fiscale ex articolo 115 del Tuir le società di capitali partecipate...