Mentre la legge di Bilancio 2026 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario un contributo autonomo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, con avviso del 15 maggio 2026 la Direzione Dogane dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo dazio doganale temporaneo che si applicherà alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-...

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