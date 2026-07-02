L’articolo 15 del decreto-legge n. 107 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interviene nuovamente sulla decorrenza del contributo autonomo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, disponendone un ulteriore differimento dal 1° luglio 2026 al 1° ottobre 2026.
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