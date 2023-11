Spese su beni culturali, niente bonus per il vincolo d’area di Giuseppe Latour

La circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, montani o parchi non é sufficiente ad accedere al beneficio









Il bonus del 19% per gli immobili vincolati non si applica ai beni paesaggistici, cioè agli immobili che sono collocati all’interno di un’area vincolata. A spiegarlo è l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 461/2023, appena pubblicata. Si tratta di una limitazione forte, perché questo sconto fiscale, seppure dimezzato, è cumulabile con il bonus ristrutturazioni ordinario del 50 per cento.

Il bonus riguarda le «spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o...