Termine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».

Sono stati pubblicati, nella sezione del sito del dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, gli elenchi delle società, enti e fondazioni, nei confronti dei quali si dovrà applicare il metodo dell'inversione contabile (Split payment) per il 2026.

Il versamento va effettuato con il Modello F24 EP con modalità telematiche.

Codice tributo: 620E.