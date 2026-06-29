16 luglio
Split Payment
Termine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».
Sono tenuti all'adempimento Enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato
Termine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».
Sono stati pubblicati, nella sezione del sito del dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, gli elenchi delle società, enti e fondazioni, nei confronti dei quali si dovrà applicare il metodo dell'inversione contabile (Split payment) per il 2026.
Il versamento va effettuato con il Modello F24 EP con modalità telematiche.
Codice tributo: 620E.
Mensile
La Settimana Fiscale - n. 23 del 08-06-2018, Pag. 17-22 - Split payment