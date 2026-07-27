Termine per il versamento dell'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito della «scissione dei pagamenti».

Sono stati pubblicati, nella sezione del sito del dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, gli elenchi delle società, enti e fondazioni, aggiornati al 20 ottobre 2025, nei confronti dei quali si dovrà applicare il metodo dell'inversione contabile (Split payment) per il 2026.

Il versamento va effettuato con il Modello F24 EP con modalità telematiche.

Codice tributo: 620E.