Sport bonus, pubblico l’elenco degli ammessi: invio delle quietanze entro il 13 settembre di Sofia Ludovica Giurlani e Jessica Pettinacci

Sport bonus 2023: pubblicato l’elenco delle imprese ammesse al beneficio nella prima finestra. Con avviso del 18 agosto scorso, il dipartimento per lo Sport ha reso noti i soggetti, identificati con il numero seriale, che possono effettuare liberalità in ambito sportivo agevolate dal punto di vista fiscale con lo sport bonus.



Misura e requisiti di ammissione



Si tratta del credito imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi...