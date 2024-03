Sport dilettantistico, senza un sostituto vale il vecchio rappresentante legale

In sede di verifica fiscale nei confronti di un’associazione non riconosciuta (qual è ad esempio un’associazione sportiva dilettantistica), l’amministrazione può procedere «con l’assistenza di colui che formalmente le risulti essere il legale rappresentante» dell’ente, anche nel caso in cui il medesimo dichiari nel corso delle operazioni di essere cessato dalla carica. Infatti, «in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante...

