Sportello Simest, da lunedì 26 giugno le istanze di indennizzo per l'alluvione in Emilia-Romagna di Roberto Lenzi









Per gli indennizzi alle imprese danneggiate dall'alluvione in Emilia -Romagna, domande al via da lunedì 26 giugno. Il bando di Simest è a sportello, i danni sono ammissibili solo se valutati e certificati da un esperto indipendente con perizia asseverata. Tra i documenti da allegare, la dichiarazione Iva 2023, utile a dimostrare che l'impresa beneficiaria abbia un fatturato export pari ad almeno il 10% del totale.

Le domande potranno essere compilate a partire dalle ore 9 del 26 giugno 2023, sull'...