Srl a ristretta a base, l’utile rettificato al socio non si trasferisce agli eredi minorenni

Il maggior reddito, derivante da un accertamento a una Srl di utili a ristretta base, attribuito al socio poi deceduto non può essere ex se attribuito in capo alle figlie minorenni del defunto. Inoltre, è l’amministrazione finanziaria che deve fornire, in maniera circostanziata e puntuale, la prova della distribuzione di tali utili in nero in favore dei soci. Così la Cgt Reggio Emilia, con la sentenza 50/1/2024 (presidente e relatore Montanari).

La vicenda

Marito e moglie partecipano a una Srl con quote rispettivamente...