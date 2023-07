Stanziati 1,2 miliardi per imprese e start up di Roberto Lenzi









Ammontano a 1,2 miliardi di euro i rifinanziamenti delle misure, gestite dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, a favore delle imprese. I fondi rafforzano strumenti come Smart&Start Italia, contratti di sviluppo e accordi per l’innovazione. Le nuove risorse sono rese disponibili da quattro distinti decreti approvati l’11 maggio 2023, ma pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.159 tra il 7 e il 10 luglio scorsi.

Allo strumento Smart&Start Italia, rivolto alle start up innovative, sono assegnati...