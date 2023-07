Start up innovative, arriva la norma salva detrazioni di Alessandro Germani









Via libera della Camera con 243 voti a favore e 46 astenuti in prima lettura alla proposta di legge (primo firmatario Giulio Centemero della Lega) che ha l’obiettivo di potenziare l’investimento, anche tramite fondi, in pmi e start up innovative sfruttando la leva fiscale. Vediamone i contenuti.

L’articolo 1 identifica i destinatari della misura, ovvero le start up e le pmi innovative, facendo riferimento all’attuale disciplina, cioè l’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 per le prime e l’articolo...