Stop all’importazione di acciaio dalla Russia, prova ampia per l’origine delle materie prime di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Le nuove misure in vigore in materia di importazioni di acciaio e prodotti derivati si applicano solo per le importazioni di beni dichiarati o comunque presentati in dogana dopo il 30 settembre 2023, mentre l’origine delle materie prime con le quali sono realizzati i beni in questione può essere comprovata con qualsiasi mezzo valutato idoneo dalle autorità.



Dal 1° ottobre 2023, infatti, sono in vigore nuove e molto rilevanti disposizioni restrittive adottate dall’Ue nei confronti della Russia, ...