Stop al ricorso sull’atto doganale già contestato di Marco Nessi e Roberto Torelli

Link utili Cgt secondo grado Puglia, sentenza 965/28/2023 Corte di Giustizia Tributaria









In materia di accertamento doganale è preclusa la proposizione del ricorso giurisdizionale in presenza di ricorsi amministrativi sul medesimo atto non ancora definiti con decisione. Questo è il principio di diritto affermato dalla Cgt di secondo grado della Puglia con la sentenza n. 965/28/2023 (presidente Imperio, relatore Padovano).

Nel caso di specie...