Stralciata l’abolizione dell’azione di restituzione dei beni donati di Angelo Busani









La circolazione dei beni donati non è materia che può essere contenuta nella legge di Bilancio: pertanto il 1° gennaio 2024 non avrà luogo la preannunciata entrata in vigore della norma che, innovando il Codice civile, avrebbe dovuto mutare il regime giuridico dei beni oggetto di donazione favorendone la circolazione al riparo da liti ereditarie (si veda il Sole 24 Ore del 26 ottobre scorso).

Per questa ragione, il Senato, in sede di esame del Ddl di Bilancio 2024, ha stralciato l’ipotizzata norma...