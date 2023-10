Successioni, il Fisco si allinea alla Cassazione di Angelo Busani









Il coacervo “ereditario” non esiste più mentre permane il coacervo “donativo”, escludendo però da quest’ultimo le donazioni stipulate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 e cioè nel periodo in cui l’imposta di successione (in quanto abrogata dalla legge 383/2001) è rimasta non vigente e per talune donazioni si è dovuto pagare l’imposta di registro e non più l’imposta di donazione.

È quanto l’agenzia delle Entrate attesta nella circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, la ...