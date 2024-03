Successioni, la quota di legittima non ha tutela internazionale

Una recente sentenza (Jarre c. France, 15 febbraio 2024) della Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) offre lo spunto per riflettere sui meccanismi di tutela dei diritti dei legittimari, che il nostro ordinamento prevede con la cosiddetta successione necessaria.

Il diritto successorio qualifica come eredi necessari taluni stretti congiunti (il coniuge e i figli, in assenza di questi ultimi anche gli ascendenti) che per legge devono necessariamente ricevere una certa quota del patrimonio del ...