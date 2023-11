Sulle agevolazioni per gli impatriati niente limiti con circolare di Massimo Romeo









Una circolare non può introdurre preclusioni non previste dalla norma agevolativa sugli impatriati. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza 2872 /2023) stringe il perimetro delle decadenze nella norma di favore per gli impatriati (si veda anche l’articolo «Impatriati, regime salvo se l’istanza viene presentata entro l’anno successivo»). In assenza di preclusioni normative nei confronti del contribuente è impedito all’Amministrazione di introdurne a mezzo di circolare che è solamente il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non per introdurne nuove. Il caso nasceva dalla richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito Irpef per il 2018 ritenendo il contribuente di avere i requisiti per il regime fiscale agevolato (art. 16, d.lgs. 147/2015). L’Agenzia negava il rimborso sulla base di un rilievo formale in quanto la contribuente aveva optato con dichiarazione tardiva, in violazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso statuendo che la decadenza introdotta dalla circolare non ha base normativa e che l’istanza di rimborso, autonoma rispetto alla dichiarazione, era tempestiva rispetto al termine quadriennale previsto dall’art. 38 del Testo unico sulla riscossione. Appellava la sentenza l’Ufficio sottolineando la portata solo chiarificatrice della prassi richiamata e ribadendo che la norma agevolativa pone al lavoratore l’alternativa di inoltrare istanza al datore di lavoro o di esprimere l’opzione nella dichiarazione dei redditi. Veniva evidenziato dall’Amministrazione che gli adempimenti «non sono altrimenti surrogabili» e trovano fondamento nella norma primaria e negli atti di attuazione (decreto Mef del 26 maggio 2016), i quali, secondo lo Statuto del contribuente (art. 5), avrebbero anche la funzione «di assicurare una certa omogeneità nell’interpretazione e applicazione del diritto tributario». L’Ufficio, inoltre, deduceva che per l’accesso a un regime tributario agevolativo previa opzione del contribuente non è consentita l’emendabilità della dichiarazione “a favore” (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322). I giudici d’appello hanno deciso per la conferma della sentenza riconoscendo il diritto al rimborso. Anche per la Corte di secondo grado la norma di legge istitutiva del regime fiscale per i lavoratori “impatriati” non prevede alcuna decadenza né preclusione ricavabile dalle disposizioni attuative, al di là del biennio minimo di mantenimento della residenza in Italia. «In assenza di preclusioni a livello normativo nei confronti del contribuente, è quindi impedito all’Amministrazione finanziaria di introdurne a mezzo di circolare»: quest’ultima costituisce infatti il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non già per introdurne di nuove (in questo senso, ex multis: Cass., sez. trib., ord. 11 luglio 2019, n. 18618; sent. 30 settembre 2020, n. 20819). È stata, altresì, rigettata l’eccezione di non emendabilità della dichiarazione a favore nelle ipotesi di esercizio dell’opzione di accesso ad un regimo agevolativo avendo il contribuente esercitato in modo rituale una facoltà riconosciutagli in via generale per rimediare ad errori in proprio danno, quand’anche sia intervenuta una decadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa.