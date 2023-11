Sulle agevolazioni per gli impatriati niente limiti con circolare di Massimo Romeo









Una circolare non può introdurre preclusioni non previste dalla norma agevolativa sugli impatriati. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza 2872 /2023) stringe il perimetro delle decadenze nella norma di favore per gli impatriati (si veda anche l’articolo «Impatriati, regime salvo se l’istanza viene presentata entro l’anno successivo»). In assenza di preclusioni normative nei confronti del contribuente è impedito all’Amministrazione di introdurne a mezzo di circolare...