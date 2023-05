Super Ace, niente recapture sulle riserve pregresse

La domanda

Una Srl ha fruito nell’anno 2021 della Super Ace 15% relativamente all’utile dell’esercizio 2020 di 10.000 euro accantonato a riserva, nonché dell’Ace ordinaria 1,3% per riserve successive al 2010 per 50.000 euro. Nell’anno 2021 ha conseguito un utile sempre di 10.000 euro , ma ha distribuito riserve pregresse per 100.000 euro. Le riserve si erano formate in parte (50.000 euro) in anni anteriori al 2010 e parte (50.000 euro) in anni successivi. La recapture opera solo per la super Ace di cui si ha effettivamente beneficiato (10.000 x 15% = 1.500), oppure il ricalcolo si deve estendere anche alle riserve pregresse ? Anche a quelle formate ante 2010?

G. U. - Bologna