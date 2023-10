Superbonus alberghi, stop del Mef alla cessione parziale dei crediti di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









No alla cessione parziale. In attesa del varo del provvedimento dell’agenzia delle Entrate che dovrà renderla operativa, arrivano importanti indicazioni sulla cessione dei crediti legati al superbonus alberghi. Le fornisce il ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera, in risposta a un’interrogazione di Emiliano Fenu (M5s), che sottolinea come la piattaforma per questo tipo di cessioni sia ancora in fase di completamento.

Il superbonus alberghi è stato introdotto dal decreto legge ...