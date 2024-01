Superbonus, le detrazioni restano fuori dal salva-spese

Il meccanismo salva-spese, che impedisce il recupero per i lavori non completati, si applica solo a chi ha effettuato cessione del credito e sconto in fattura, ma non riguarda chi ha sfruttato le detrazioni. La legge di conversione del decreto legge n. 212/2023 sarà approvata oggi, in prima lettura, dall’Aula della Camera, per poi passare al Senato (dove è già stato fissato il termine per il voto dell’assemblea di Palazzo Madama il 20 febbraio).

Non è stato risolto, nel corso della discussione di ...