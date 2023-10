Superbonus a settembre ancora da record di Giuseppe Latour









Poco più di 4.400 nuovi cantieri. E oltre tre miliardi di euro di nuovi investimenti nei condomini. Dopo che, nelle ultime settimane, il Governo ha chiaramente espresso la volontà di non prorogare il superbonus nelle sue forme attuali, è partita la volata a prendersi gli ultimi scampoli della maxi agevolazione che, a partire da gennaio, scenderà dal 90% (e in alcuni casi dal 110%) al 70 per cento.

Il consueto report Enea (l’agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile) sull...